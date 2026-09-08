Forte interesse per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Chiusura negativa per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i titoli dell'indice S&P 100, con un ribasso dello 0,42%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Abbott Laboratories ai prezzi attuali pari a 108,3 USD, con stop loss individuato in area 70,32 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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