Forte interesse per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Chiusura negativa per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i titoli dell'indice S&P 100 , con un ribasso dello 0,42%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Abbott Laboratories ai prezzi attuali pari a 108,3 USD, con stop loss individuato in area 70,32 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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