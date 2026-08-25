Invito all'acquisto per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Bene il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i componenti dell'S&P 100, con un rialzo dello 0,03%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Abbott Laboratories suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 116,7 USD, con stop loss stimato in area 70,32 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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