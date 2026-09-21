AMD supera i mille miliardi di dollari di capitalizzazione

Titolo in rally sopra i 610 dollari.

(Teleborsa) - Le azioni di Advanced Micro Devices sono balzate del 9%, toccando un massimo intraday di 613,92 dollari e superando per la prima volta la soglia dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Il titolo è ora alla quinta seduta consecutiva di rialzo, con un guadagno di circa il 24% nel periodo, dopo il calo registrato ad agosto nonostante risultati del secondo trimestre superiori alle attese.



Nel trimestre, AMD ha riportato ricavi per 11,54 miliardi di dollari, in crescita del 50% rispetto ai 7,69 miliardi dell'anno precedente, trainati dai chip per l'intelligenza artificiale: la divisione Data Center ha registrato vendite per 6,7 miliardi di dollari, in aumento del 107% su base annua.



Il titolo ha guadagnato oltre il 180% da inizio anno, restando comunque ben distante da Nvidia, leader dei chip AI con una capitalizzazione di circa 5.400 miliardi di dollari.

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