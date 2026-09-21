AI e discesa del petrolio spingono Wall Street in attesa del vertice Trump-Xi

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,55%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.741 punti.
Su di giri il Nasdaq 100
(+2,3%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+1,31%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+3,44%), informatica
(+1,71%) e beni di consumo secondari
(+1,06%). Il settore energia
, con il suo -1,96%, si attesta come peggiore del mercato.
A fare da traino sono i titoli AI come Intel, AMD (con capitalizzazione sopra i mille miliardi di dollari
) e Qualcomm +6%, mentre il petrolio
crolla del 5%, con il WTI poco sopra i 95 dollari e il Brent che è sceso sotto i 100 dollari al barile. I rendimenti Treasury
sono scesi in parallelo al petrolio, con il decennale
al 4,959%
.
Attenzione degli investitori ora rivolta al summit Trump-Xi
di questa settimana: sul tavolo temi fondamentali come AI, dazi e minerali critici. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Alphabet
(+1,91%), Amgen
(+1,63%), Boeing
(+1,33%) e Caterpillar
(+1,32%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron
, che continua la seduta con -1,83%.
Piccola perdita per Home Depot
, che scambia con un -0,77%.
Tentenna United Health
, che cede lo 0,66%.
Sostanzialmente debole Coca Cola
, che registra una flessione dello 0,52%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, ARM Holdings
(+14,48%), Intel
(+14,05%), Warner Bros Discovery
(+9,86%) e Advanced Micro Devices
(+9,45%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CSX
, che continua la seduta con -2,26%.
Seduta negativa per Diamondback Energy
, che mostra una perdita del 2,04%.
Sotto pressione Starbucks
, che accusa un calo dell'1,79%.
Scivola O'Reilly Automotive
, con un netto svantaggio dell'1,51%.