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AI e discesa del petrolio spingono Wall Street in attesa del vertice Trump-Xi

AMD sopra i mille miliardi di capitalizzazione, Brent scivola sotto i 100 dollari.

Commento, Finanza
AI e discesa del petrolio spingono Wall Street in attesa del vertice Trump-Xi
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,55%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.741 punti.

Su di giri il Nasdaq 100 (+2,3%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+1,31%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+3,44%), informatica (+1,71%) e beni di consumo secondari (+1,06%). Il settore energia, con il suo -1,96%, si attesta come peggiore del mercato.

A fare da traino sono i titoli AI come Intel, AMD (con capitalizzazione sopra i mille miliardi di dollari) e Qualcomm +6%, mentre il petrolio crolla del 5%, con il WTI poco sopra i 95 dollari e il Brent che è sceso sotto i 100 dollari al barile. I rendimenti Treasury sono scesi in parallelo al petrolio, con il decennale al 4,959%.

Attenzione degli investitori ora rivolta al summit Trump-Xi di questa settimana: sul tavolo temi fondamentali come AI, dazi e minerali critici.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Alphabet (+1,91%), Amgen (+1,63%), Boeing (+1,33%) e Caterpillar (+1,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -1,83%.

Piccola perdita per Home Depot, che scambia con un -0,77%.

Tentenna United Health, che cede lo 0,66%.

Sostanzialmente debole Coca Cola, che registra una flessione dello 0,52%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, ARM Holdings (+14,48%), Intel (+14,05%), Warner Bros Discovery (+9,86%) e Advanced Micro Devices (+9,45%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su CSX, che continua la seduta con -2,26%.

Seduta negativa per Diamondback Energy, che mostra una perdita del 2,04%.

Sotto pressione Starbucks, che accusa un calo dell'1,79%.

Scivola O'Reilly Automotive, con un netto svantaggio dell'1,51%.
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