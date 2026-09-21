Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.703,9 e primo supporto individuato a 26.159,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.248.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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