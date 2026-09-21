Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.703,9 e primo supporto individuato a 26.159,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.248.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)