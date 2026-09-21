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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,02%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.947,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,02%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,02%, dopo aver esordito a quota 29.947,16.
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