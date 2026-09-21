Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Post
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'operatore postale tedesco, che tratta in utile del 3,39% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Post evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società con sede a Bonn rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Deutsche Post sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 56,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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