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Indicazioni rialziste per Broadcom

Finanza
Indicazioni rialziste per Broadcom
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Seduta decisamente positiva per la società tech statunitense, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 2,93%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 357,5 USD, con stop loss posto a quota 325,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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