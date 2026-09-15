Milano 14:20
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Londra 14:20
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Indicazioni rialziste per Basf

Finanza
Indicazioni rialziste per Basf
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Risultato positivo per la compagnia chimica, parte del DAX, che lievita dell'1,06%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 52,38 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 49,76 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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