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Wall Street recupera terreno con lieve calo dei tassi e delle pressioni sul petrolio

Commento, Finanza
Wall Street recupera terreno con lieve calo dei tassi e delle pressioni sul petrolio
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.548 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 7.640 punti.

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,42%); senza direzione l'S&P 100 (-0,15%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,50%), sanitario (+1,31%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,26%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali (-1,46%), utilities (-1,14%) e informatica (-1,11%).

Wall Street recupera la partenza in salita grazie ad un allentamento delle pressioni sul decennale Usa – che aveva raggiunto anche la soglia del 5% – e un ritracciamento dei prezzi del petrolio, ora scambiato intorno ai 106 dollari al barile dopo aver sfiorato i 110 dollari.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+4,18%), IBM (+3,13%), Alphabet (+2,76%) e Walt Disney (+2,47%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -3,97%.

Preda dei venditori Nvidia, con un decremento del 2,83%.

Si concentrano le vendite su Goldman Sachs, che soffre un calo del 2,59%.

Vendite su 3M, che registra un ribasso dell'1,87%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano CrowdStrike Holdings (+15,49%), Palo Alto Networks (+13,63%), Fortinet (+8,64%) e Thomson Reuters (+8,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Teradyne, che ottiene -11,82%.

Lettera su Astera Labs, che registra un importante calo del 10,26%.

Scende Lumentum Holdings, con un ribasso del 9,31%.

Crolla ARM Holdings, con una flessione dell'8,33%.
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