Wall Street recupera terreno con lieve calo dei tassi e delle pressioni sul petrolio

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.548 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.640 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,42%); senza direzione l'S&P 100
(-0,15%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,50%), sanitario
(+1,31%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,26%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali
(-1,46%), utilities
(-1,14%) e informatica
(-1,11%).
Wall Street recupera la partenza in salita grazie ad un allentamento delle pressioni sul decennale Usa
– che aveva raggiunto anche la soglia del 5%
– e un ritracciamento dei prezzi del petrolio
, ora scambiato intorno ai 106 dollari al barile
dopo aver sfiorato i 110 dollari.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+4,18%), IBM
(+3,13%), Alphabet
(+2,76%) e Walt Disney
(+2,47%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -3,97%.
Preda dei venditori Nvidia
, con un decremento del 2,83%.
Si concentrano le vendite su Goldman Sachs
, che soffre un calo del 2,59%.
Vendite su 3M
, che registra un ribasso dell'1,87%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano CrowdStrike Holdings
(+15,49%), Palo Alto Networks
(+13,63%), Fortinet
(+8,64%) e Thomson Reuters
(+8,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Teradyne
, che ottiene -11,82%.
Lettera su Astera Labs
, che registra un importante calo del 10,26%.
Scende Lumentum Holdings
, con un ribasso del 9,31%.
Crolla ARM Holdings
, con una flessione dell'8,33%.