Londra: balza in avanti Barclays

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding bancaria inglese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Barclays rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,643 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,762. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,567.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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