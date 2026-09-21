Londra: balza in avanti Barclays
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding bancaria inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Barclays rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,643 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,762. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,567.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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