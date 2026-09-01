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Londra: brillante l'andamento di BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di BP
Seduta positiva per il gruppo petrolifero inglese, che avanza bene del 3,34%.
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