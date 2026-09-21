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Londra: mette il turbo Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: mette il turbo Metlen Energy & Metals
Rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,92%.
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