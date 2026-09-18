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Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Sottotono la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che passa di mano con un calo del 2,31%.

La tendenza ad una settimana di Metlen Energy & Metals è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Metlen Energy & Metals ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46,83 Euro. Supporto a 45,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 48,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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