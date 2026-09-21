Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che avanza bene del 2,44%.
L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di Metlen Energy & Metals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,9 Euro. Prima resistenza a 45,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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