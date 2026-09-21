Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che avanza bene del 2,44%.



L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Metlen Energy & Metals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,9 Euro. Prima resistenza a 45,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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