PALLADIUM del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,08%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.314,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.329,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.298,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)