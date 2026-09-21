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PALLADIUM del 18/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 18/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,08%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.314,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.329,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.298,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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