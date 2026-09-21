Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 2,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,84%, rispetto a -0,89% dell'indice di Parigi).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 105,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 108,3. Il peggioramento di Capgemini è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 103,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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