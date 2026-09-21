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Petrolio in calo ma il focus resta sul Mar Rosso e gli Houthi

Canale diplomatico aperto ma per Intesa Sanpaolo "la normalizzazione resta lontana".

Finanza
Petrolio in calo ma il focus resta sul Mar Rosso e gli Houthi
(Teleborsa) - Il petrolio arretra, con il Brent a 101,71 dollari al barile (-2,08%) e il WTI a 98,22 dollari (-2,07%). Secondo un'analisi di Intesa Sanpaolo, a un mese e mezzo dalle elezioni di midterm torna a circolare l'ipotesi di un'azione statunitense contro gli Houthi, dopo gli attacchi contro Riyadh e le infrastrutture energetiche saudite, anche se "per ora Trump mantiene una linea prudente, privilegiando intelligence, deterrenza e supporto a Riyadh rispetto a strike diretti". Resta aperto il canale diplomatico con gli Houthi, che avrebbero assicurato di non voler colpire navi americane.

Sul Bab el-Mandeb, però, "la normalizzazione resta lontana": secondo Lloyd's, ad agosto i transiti sono stati 1.165, in crescita del 6% su base annua ma in calo del 49% su base mensile, con una quota importante del traffico container che continua a circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza. Il TTF europeo si mantiene intorno a 78,30 €/MWh.

Sul fronte iraniano, il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Hossein Mohabbi, ha avvertito che un nuovo attacco di Stati Uniti e Israele spingerebbe l'Iran a modificare "sia la geografia del conflitto che le armi impiegate".

Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha detto di attendersi "grandi novità" a breve sull'Iran: "La domanda è: se e quando farò saltare in aria l'intera nazione? È meglio che si comportino bene", ha detto il presidente a Fox News, indicando tra le opzioni al vaglio "spazzare via l'Iran", lasciarlo "marcire economicamente" o raggiungere un accordo, non escludendo un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a margine dell'Assemblea generale dell'ONU.

(Foto: © Artem Egoro / 123RF)
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