Petrolio in calo ma il focus resta sul Mar Rosso e gli Houthi

(Teleborsa) - Il petrolio
arretra, con il Brent
a 101,71 dollari al barile
(-2,08%) e il WTI
a 98,22 dollari
(-2,07%). Secondo un'analisi di Intesa Sanpaolo, a un mese e mezzo dalle elezioni di midterm torna a circolare l'ipotesi di un'azione statunitense contro gli Houthi
, dopo gli attacchi contro Riyadh e le infrastrutture energetiche saudite, anche se "per ora Trump mantiene una linea prudente, privilegiando intelligence, deterrenza e supporto a Riyadh rispetto a strike diretti". Resta aperto il canale diplomatico
con gli Houthi, che avrebbero assicurato di non voler colpire navi americane.
Sul Bab el-Mandeb
, però, "la normalizzazione resta lontana": secondo Lloyd's, ad agosto i transiti
sono stati 1.165, in crescita del 6% su base annua ma in calo del 49% su base mensile, con una quota importante del traffico container che continua a circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza. Il TTF europeo
si mantiene intorno a 78,30 €/MWh.
Sul fronte iraniano, il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Hossein Mohabbi
, ha avvertito
che un nuovo attacco di Stati Uniti
e Israele
spingerebbe l'Iran a modificare "sia la geografia del conflitto che le armi impiegate".
Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni di Donald Trump
, che ha detto di attendersi "grandi novità" a breve sull'Iran: "La domanda è: se e quando farò saltare in aria l'intera nazione? È meglio che si comportino bene", ha detto il presidente a Fox News, indicando tra le opzioni al vaglio "spazzare via l'Iran", lasciarlo "marcire economicamente" o raggiungere un accordo, non escludendo un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian
a margine dell'Assemblea generale dell'ONU
.(Foto: © Artem Egoro / 123RF)