Petrolio, prezzi in calo: si attenuano i timori sull’offerta saudita

Terza seduta consecutiva, Riyadh punta a ripristinare parte della capacità dell’oleodotto East-West

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio scendono, mentre si attenuano i timori per le interruzioni dell’offerta saudita e gli operatori guardano agli sviluppi diplomatici sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il Brent cede lo 0,75% a 104 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) perde lo 0,69% a 101,20 dollari.



A raffreddare i prezzi sono soprattutto le indicazioni secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe ripristinare entro pochi giorni circa metà della capacità dell’oleodotto East-West, danneggiato in un attacco la scorsa settimana. Riyadh starebbe inoltre offrendo nuovi carichi di greggio alle raffinerie asiatiche attraverso trasferimenti nave-nave al largo del porto omanita di Sohar.



Restano però elevati i rischi geopolitici. Arabia Saudita e Houthi filo-iraniani hanno registrato nuovi scambi di attacchi, mentre persistono le tensioni nello Stretto di Hormuz. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniana ha riferito che una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita mentre attraversava lo stretto; la notizia, diffusa dai media statali iraniani, non è stata verificata indipendentemente.



Il mercato attende ora segnali più chiari sulla normalizzazione dei flussi. Secondo Priyanka Sachdeva di Phillip Nova, il recente calo riflette in parte il venir meno del premio per il rischio geopolitico, ma i prezzi restano sopra i 100 dollari al barile.



Sul fronte diplomatico, il conflitto tra Stati Uniti e Iran sarà tra i temi della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Washington e Teheran non hanno ripreso i colloqui di pace dopo il fallimento dell’accordo provvisorio raggiunto a giugno.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

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