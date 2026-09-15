Piazza Affari poco mossa, rendimento del BTP decennale sopra il 4,4%

La giornata

(Teleborsa) - Seduta debole per l'azionario europeo, che comunque recupera parte delle perdite iniziali, in un contesto condizionato dall'incertezza geopolitica, dal rialzo dei prezzi dell'energia e da rendimenti dei titoli di Stato a massimi pluriennali.



Sul fronte energetico, il petrolio Brent è a quota 107 dollari al barile, mentre il gas europeo TTF rimane vicino alla soglia di 80 euro per MWh. La decisione dell'Arabia Saudita di sospendere i trasporti di petrolio via oleodotto verso i porti del Mar Rosso (evitando lo Stretto di Hormuz) a causa degli attacchi degli Houthi ha reso ancor più contratta l'offerta petrolifera dal Medio Oriente. Saudi Aramco, la società petrolifera statale, non ha ancora comunicato quando l'impianto tornerà operativo, mentre si sta cercando di incrementare le forniture via mare, contando sul pattugliamento della rotta meridionale (Oman) da parte degli Stati Uniti.



Resta alta l'attesa per la riunione della Fed, dalla quale il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di 25 punti base e indicazioni utili sulla traiettoria futura della politica monetaria. Intanto, il Treasury decennale resta a ridosso della soglia del 5%, dopo aver toccato i livelli più elevati dal 2007.



Sul fronte macroeconomico, in Germania a settembre l'indice ZEW è salito meno delle attese, attestandosi a 34,7 punti da 34,2 di agosto. Nello stesso mese negli Stati Uniti il NY Empire è sceso oltre le previsioni a 7,6 punti da 20,6 con l'impennata dei prezzi degli input produttivi che ha frenato l'espansione manifatturiera.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.296,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,00%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,41%.



Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%, fiacca Londra , che mostra un piccolo decremento dello 0,24%, e discesa modesta per Parigi , che cede un piccolo -0,26%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 54.221 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,29%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Tenaris , con un ampio progresso del 2,87%. Andamento positivo per Mediobanca , che avanza di un discreto +2,15%. Ben comprata Terna , che segna un forte rialzo del 2,05%. Banca MPS avanza dell'1,89%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit , che prosegue le contrattazioni a -1,67%. Pensosa Moncler , con un calo frazionale dell'1,22%. Tentenna BPER Banca , con un modesto ribasso dell'1,07%. Giornata fiacca per Brunello Cucinelli , che segna un calo dello 0,87%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Revo Insurance (+2,85%), Banco Desio (+2,60%), Danieli (+2,28%) e Maire (+2,23%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries , che continua la seduta con -3,14%. Soffre Sanlorenzo , che evidenzia una perdita del 3,08%. Preda dei venditori Tamburi , con un decremento del 2,49%. Si concentrano le vendite su Reply , che soffre un calo del 2,47%.

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