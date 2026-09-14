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Petrolio, Brent ritraccia sotto 106 dollari con apertura Trump ad accordo con Iran

Gli Houthi però conquistano nuove isole nel Mar Rosso.

Finanza
Petrolio, Brent ritraccia sotto 106 dollari con apertura Trump ad accordo con Iran
(Teleborsa) - I prezzi del petrolio hanno ridotto parte dei guadagni dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran vuole raggiungere un accordo e che Washington è "aperta" a tale "concetto". Il Brent (novembre 2026) sale a 105,75 dollari al barile (+1,13%), dopo aver toccato in giornata un massimo di 109,80 dollari, mentre il WTI (ottobre 2026) avanza a 101,44 dollari (+1,4%), con un picco intraday a 104,95 dollari.

"La fallimentare Nazione dell'Iran vuole fare un accordo, rapidamente e con urgenza. Deciderò se gli Stati Uniti sceglieranno di impegnarsi - concetto a cui siamo aperti", ha scritto Trump su Truth Social.

Il rally di inizio giornata era stato alimentato da nuovi attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e dal rinvio dei colloqui tra Iran e potenze del Golfo sullo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, i miliziani Houthi sostenuti dall'Iran avrebbero preso il controllo di ulteriori isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, dispiegando forze sulle isole di Greater Hanish e Lesser Hanish, a circa 160 chilometri a nord dello Stretto di Bab el-Mandeb, corridoio da cui transita circa il 12% del commercio mondiale secondo Al Jazeera.

Gli attacchi Houthi hanno inoltre causato nel weekend la chiusura di un importante oleodotto est-ovest saudita diretto al Mar Rosso: secondo trader e acquirenti di petrolio sauditi citati da Reuters, se le esportazioni non riprenderanno entro pochi giorni si rischia di perdere fino al 4% dell'offerta petrolifera globale. Gli Houthi hanno inoltre rivendicato un'operazione militare su larga scala contro la base aerea saudita King Khalid.

(Foto: © Artem Egoro / 123RF)
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