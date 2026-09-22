Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Brilla il derivato italiano, che chiude la seduta con un aumento dell'1,91%.
Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.670, mentre i supporti sono stimati a 51.510. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53.830.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)