Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Effervescente il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,60%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52.656. Supporto stimato a 51.816. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53.497.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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