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Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,11% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 52.314,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,11% alle 13:00)
Milano mostra un -0,11% alle 13:00 e continua gli scambi a 52.314,59 punti.
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