Milano
17:35
52.720
+0,34%
Nasdaq
21:28
29.155
+0,45%
Dow Jones
21:28
53.558
+0,26%
Londra
17:35
10.886
+0,29%
Francoforte
17:35
26.266
+0,61%
Martedì 25 Agosto 2026, ore 21.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,11% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,11% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 53.477,82 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del principale listino americano mostra un +0,11% alle 19:30 e continua gli scambi a 53.477,82 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,48% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,24% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,87%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,26%
Altre notizie
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,20%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,05%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dell'1,01%
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,02% alle 16:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,09% alle 16:00)
Guide
Orologi come investimento alternativo: come valutarli e quali rischi conoscere
Un orologio meccanico può conservare il proprio fascino per decenni, passare da un proprietario all’altro e acquisire valore grazie ad alcune caratteristiche, come la rarità, la sua storia e lo stato...
leggi tutto