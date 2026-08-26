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/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 53.478,91 punti
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26 agosto 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino americano mostra un -0,18% alle 19:30 e continua gli scambi a 53.478,91 punti.
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