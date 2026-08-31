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Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,01%)
Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.612,69 punti
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31 agosto 2026 - 17.39
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Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 52.612,69 punti.
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