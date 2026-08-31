Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:19
29.339 -0,32%
Dow Jones 18:19
53.202 -0,67%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.612,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,01%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 52.612,69 punti.
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