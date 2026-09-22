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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,26%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.160,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,26%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,26%, a quota 8.160,07 in apertura.
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