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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,1%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.086,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,1%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,1%, a quota 8.086,16 in apertura.
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