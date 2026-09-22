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Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,29%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.071,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,29%
Hong Kong amplia la performance positiva dell'1,29% e chiude a 25.071,06 punti.
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