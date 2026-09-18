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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,14%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.748,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,14%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 24.748,22 punti.
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