Conti pubblici: UPB invia a MEF rilievi su quadro macroeconomico tendenziale

La decisione sulla validazione delle previsioni alla base del prossimo Documento programmatico del Governo (DPFP) è attesa la prossima settimana

(Teleborsa) - L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha trasmesso al MEF i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio che sarà alla base del prossimo Documento programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) elaborato dal Governo. Il quadro era stato inviato dal MEF all'UPB lo scorso 15 settembre.



L'invio dei rilievi rientra nella procedura definita dal protocollo d'intesa tra l'UPB e il MEF. Il processo di validazione, secondo le modalità concordate con il MEF, si articola in quattro fasi: la trasmissione dal MEF all'UPB del quadro macroeconomico provvisorio; l'eventuale formulazione di rilievi da parte dell'UPB; l'eventuale invio da parte del MEF della versione modificata del quadro macroeconomico; la validazione finale dell'UPB, che può essere positiva o negativa.



La prossima settimana è attesa la decisione dell'UPB sulla validazione del quadro macroeconomico tendenziale, che riflette l'andamento dell'economia in assenza di nuovi interventi di finanza pubblica. Seguirà poi la valutazione del quadro macroeconomico programmatico, che incorpora invece gli effetti delle nuove misure che verranno poi definite con la prossima Legge di bilancio.



In base alla normativa italiana ed europea, l'UPB è chiamato a una valutazione indipendente delle previsioni macroeconomiche contenute nei documenti programmatici del Governo. La procedura è finalizzata a limitare il rischio di previsioni eccessivamente ottimistiche sull'andamento dell'economia, che possano pregiudicare la credibilità dei conti pubblici.



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