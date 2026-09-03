Codice della Strada, MIT invia nuova tabella sanzionatoria: multe giù del 7%

(Teleborsa) - Codice della Strada, il MIT invia la nuova tabella sanzionatoria: multe giù del 7%



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato agli operatori del settore la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, attualmente al vaglio del confronto con associazioni e soggetti interessati.



Su un totale di 795 fattispecie sanzionatorie, solo 66 (l'8%) risultano aumentate, mentre tutte le altre diminuiscono, alcune anche in modo significativo: nel complesso l'impatto sanzionatorio si riduce di circa il 7% rispetto a quello vigente.



Restano casi di incrementi mirati per pericolosità sociale della condotta o per sanzioni ritenute oggi sottovalutate: la multa per mancata assicurazione dei veicoli a motore sale da 866 a 1000 euro, mentre quella per violazione delle regole di precedenza in manovre di immissione, retromarcia e inversione passa da 42 a 80 euro.



Introdotte inoltre 85 nuove fattispecie sanzionatorie (11% del totale), su segnalazione della Polizia locale, per comportamenti gravi finora privi di una sanzione specifica: tra queste, il divieto di accendere fuochi vicino alla strada (da 250 a 1000 euro), la circolazione con monopattini di intralcio ai pedoni (da 40 a 160 euro) e quella di veicoli a due o tre ruote sul marciapiede (da 40 a 160 euro).

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