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Germania, prezzi alla produzione agosto superano attese

Economia, Macroeconomia
Germania, prezzi alla produzione agosto superano attese
(Teleborsa) - Accelera la crescita tendenziale dei prezzi alla produzione in Germania ad agosto 2026. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un incremento mensile dell'1,1%, in linea con la variaizoone registrata il mese precedente, superando lo 0,6% indicato dagli analisti.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una accelerazione al 4,6%, dopo il +3% di luglio, e risultano al di sopra del 4,1% atteso dagli analisti.

I prezzi dell'energia hanno fatot un balzo dell'8,3% su base annuale, mentre sono cresciuti del 3,3% a livello mensile. L'indice dei prezzi alla produzione che esclude l'energia ha registrato un incremento tendenziale del 3,1% e mensile dello 0,2%.
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