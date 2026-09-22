Francoforte: andamento sostenuto per Beiersdorf

(Teleborsa) - Avanza la compagnia di prodotti per la cura della persona , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di Beiersdorf che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 74,95 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 76,35. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 74,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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