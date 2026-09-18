Milano 14:06
51.647 -1,41%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
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Londra 14:06
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Francoforte 14:06
25.434 -1,10%

Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref
Sottotono le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che passa di mano con un calo del 2,74%.
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