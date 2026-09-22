Itabus amplia i collegamenti verso Monaco con una nuova linea dal Sud Italia

Due nuove corse giornaliere collegheranno Napoli, Roma, Firenze, Bologna, il Trentino-Alto Adige e Innsbruck al capoluogo bavarese

(Teleborsa) - Itabus ha annunciato nuovi collegamenti verso la Germania, con l'attivazione di una nuova linea che unisce il Sud e il Centro Italia a Monaco di Baviera.



La società di trasporto su gomma a lunga percorrenza aveva avviato in estate i primi servizi internazionali verso il capoluogo bavarese, con due viaggi giornalieri da Torino e Milano, con transito a Lugano e Coira. Alla direttrice già operativa si aggiungono ora due nuove corse quotidiane che collegano Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Mantova, Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Innsbruck, con destinazione finale Monaco. L'introduzione dei due nuovi servizi giornalieri - spiega Itabus - è stata determinata dalla domanda registrata nelle prime settimane di attività sulla direttrice verso la Germania.



Con la nuova linea entrano nel network l'Austria, attraverso la fermata di Innsbruck, e alcune località italiane finora non servite, tra cui Trento, Bolzano, Bressanone e Vipiteno.



"A poche settimane dall'avvio dei primi servizi, stiamo riscontrando grande favore dai viaggiatori. Il successo dei viaggi tra Milano, Torino e Monaco conferma l'interesse per un'offerta che rende sempre più accessibili le principali destinazioni europee. Con la nuova direttrice internazionale, Itabus amplia ulteriormente la propria offerta collegando Monaco e Innsbruck a tutte le principali città del network italiano, da nord a sud", ha dichiarato Francesco Fiore, Amministratore Delegato di Itabus.





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