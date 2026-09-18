L'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì diventa "Forlì-Ravenna"

(Teleborsa) - L'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì diventa ufficialmente "Aeroporto di Forlì-Ravenna". È quanto prevede il protocollo sottoscritto oggi dai due sindaci, il forlivese Gian Luca Zattini e il ravennate Alessandro Barattoni, e dai due soci di Forlì Airport, Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini.



Nel protocollo è previsto che Forlì si impegni a coordinare con Ravenna promozione turistica e attrazione di investimenti. Ravenna a sua volta si impegna a promuovere lo scalo come aeroporto di riferimento per la città per le tratte attive e i nuovi collegamenti, e favorire il raccordo con l'autorità portuale, gli operatori crocieristici e ricettivi, oltre a partecipare alle iniziative congiunte. Le parti chiedono a Regione, Anas e gestori del trasporto pubblico l'ammodernamento della SS 67 Ravegnana e collegamenti dedicati tra aeroporto, stazione ferroviaria e porto di Ravenna.

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