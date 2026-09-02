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Frecciarossa in Germania e Austria: soddisfazione del ministro Salvini

Gruppo FS cresce, assume e migliora servizi

Economia
Frecciarossa in Germania e Austria: soddisfazione del ministro Salvini
(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime soddisfazione per l’avvio delle corse di prova dei Frecciarossa in Germania e Austria, in vista dei collegamenti Milano-Monaco e Roma-Monaco previsti dall’estate 2027. Un nuovo tassello che conferma la crescita del Gruppo FS e la sua capacità di conquistare nuovi mercati all'estero, con migliori servizi e infrastrutture in Italia.

Più lavoro, più collegamenti, più Italia in Europa.
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