Frecciarossa in Germania e Austria: soddisfazione del ministro Salvini

Gruppo FS cresce, assume e migliora servizi

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime soddisfazione per l’avvio delle corse di prova dei Frecciarossa in Germania e Austria, in vista dei collegamenti Milano-Monaco e Roma-Monaco previsti dall’estate 2027. Un nuovo tassello che conferma la crescita del Gruppo FS e la sua capacità di conquistare nuovi mercati all'estero, con migliori servizi e infrastrutture in Italia.



Più lavoro, più collegamenti, più Italia in Europa.

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