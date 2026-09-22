Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che presenta una flessione dell'1,84%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Endeavour Mining è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,39 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 45,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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