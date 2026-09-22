Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che presenta una flessione dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Endeavour Mining è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,39 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 45,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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