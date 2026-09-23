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Londra: si concentrano le vendite su JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su JD Sports Fashion
Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che mostra un decremento del 2,87%.
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