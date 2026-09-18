Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,22 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,19. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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