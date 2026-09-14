Londra: calo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un ribasso dell'1,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 45,77 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 44,41. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 43,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```