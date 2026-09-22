Madrid: andamento rialzista per Acerinox
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 2,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,32 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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