Lettura rialzista per Acerinox
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Chiusura in rosso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, componente dell'Ibex 35, che termina la seduta segnando un calo dello 0,44%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, Acerinox presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 18,28 Euro, con stop loss impostato a quota 17,63 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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