Rialzo in agguato per News

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Seduta molto negativa per News , tra i componenti dell' S&P-500 , che perde terreno e mostra una discesa del 2,36%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 33,9 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 13,06 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```