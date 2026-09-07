Rialzo in agguato per News
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta molto negativa per News, tra i componenti dell'S&P-500, che perde terreno e mostra una discesa del 2,36%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 33,9 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 13,06 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```