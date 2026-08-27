Milano 11:53
52.632 -0,48%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
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Londra 11:54
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Rialzo in agguato per Maire

Finanza
Rialzo in agguato per Maire
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Protagonista il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,75%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 12,24 Euro, con stop loss individuato a quota 11,48 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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