Rialzo in agguato per Maire
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Protagonista il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,75%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 12,24 Euro, con stop loss individuato a quota 11,48 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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