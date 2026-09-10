B&C Speakers, redditività resiliente e utile netto in crescita dell’8,2% nel primo semestre

(Teleborsa) - B&C Speakers ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati che si attestano a 47 milioni di Euro, rispetto ai 50,7 milioni registrati nel corrispondente periodo del 2025. L’andamento risente del temporaneo rallentamento del mercato manifestatosi in concomitanza con

l’acuirsi delle più recenti tensioni internazionali, spiega il gruppo internazionale che progetta, produce e commercializza trasduttori elettroacustici ad uso professionale.



In tale contesto, l’ampia diversificazione geografica del Gruppo ha consentito di attenuare gli effetti del rallentamento registrato in alcuni mercati di riferimento, grazie alla crescita significativa conseguita in diverse aree, tra cui l’Italia, +44%, e l’America Latina, +26%. L’Europa si conferma la prima area geografica del Gruppo, rappresentando il 50,0% dei ricavi consolidati, seguita dal Nord America con il 18,2% e dall’Asia-Pacifico con il 13,9%. La capacità di sviluppare il business su mercati caratterizzati da dinamiche differenziate rappresenta un elemento strutturale del modello B&C Speakers e contribuisce a contenere l’esposizione del Gruppo alle oscillazioni della domanda nelle singole aree.



Nel periodo, il costo del venduto presenta un’incidenza sui ricavi sostanzialmente stabile, pari al 62,5%, rispetto al 62,2% del primo semestre 2025. Il margine lordo si attesta pertanto al 37,5% dei ricavi, sostanzialmente in linea con il 37,8% registrato nel medesimo periodo dell’esercizio precedente, confermando una sostanziale tenuta della marginalità industriale nonostante la riduzione dei volumi.

Il dato rappresenta un elemento positivo del semestre e riflette la capacità del Gruppo di preservare l’efficienza del proprio modello produttivo e di adeguare progressivamente la struttura operativa all’evoluzione della domanda.



Il costo del personale indiretto si attesta a Euro 3,7 milioni, sostanzialmente in linea in valore assoluto con il primo semestre 2025.



L'EBITDA consolidato è pari a Euro 9,1 milioni, rispetto a Euro 11,0 milioni nel primo semestre 2025. L’EBITDA margin si attesta al 19,4%, confermandosi su livelli di elevata redditività anche in presenza di una temporanea contrazione dei volumi. Il risultato evidenzia la capacità del modello di business del Gruppo di preservare una significativa generazione di margini anche in fasi caratterizzate da una minore visibilità della domanda.



Gli ammortamenti risultano pari a Euro 1,3 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 1,5 milioni del primo semestre 2025. L’EBIT si attesta conseguentemente a Euro 7,8 milioni, con un EBIT margin del 16,6%. Il risultato prima delle imposte (EBT) è pari a Euro 8,3 milioni, in crescita rispetto a Euro 7,9 milioni nel primo semestre 2025. La gestione finanziaria registra un significativo miglioramento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, periodo che aveva risentito maggiormente delle oscillazioni dei cambi valutari.



L’utile netto di competenza del Gruppo raggiunge pertanto Euro 6,2 milioni, in crescita dell’8,2% rispetto a Euro 5,7 milioni del primo semestre 2025, con un’incidenza sui ricavi che aumenta al 13,1% dall’11,3%. L’utile per azione è pari a Euro 0,57, rispetto a Euro 0,52 nel corrispondente periodo del 2025.



Nel corso del primo semestre il Gruppo ha generato Euro 4,8 milioni di flussi di cassa dall’attività operativa, confermando la capacità di convertire i risultati economici in disponibilità finanziarie. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è negativa per Euro 4,7 milioni, rispetto a Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2025.



Al 30 giugno 2026 il portafoglio ordini consolidato del Gruppo è pari a Euro 14,7 milioni, rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2025.



Lorenzo Coppini, Amministratore Delegato di B&C Speakers, ha commentato: “Nel primo semestre del 2026 B&C Speakers ha confermato la solidità del proprio modello industriale e la capacità di mantenere livelli di redditività elevati anche in una fase caratterizzata da una maggiore prudenza della domanda e da un contesto internazionale ancora poco prevedibile. L’EBITDA margin si mantiene prossimo al 20%, mentre l’utile netto cresce rispetto allo scorso esercizio, beneficiando anche della normalizzazione della gestione finanziaria".

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