Centrale del Latte d'Italia, fatturato -9,1% a 156,1 milioni e utile netto di 4 milioni nel primo semestre
(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia registra un fatturato di 156,1 milioni di euro nel primo semestre 2026, rispetto ai 171,8 milioni al 30 giugno 2025, con un decremento del 9,1% "dovuto principalmente a una riduzione del prezzo medio di vendita".
L'EBITDA si attesta a 14,8 milioni, contro i 15,2 milioni del periodo di confronto e con un Ebitda margin del 9,5%, in aumento rispetto all'8,8% riportato nel primo semestre 2025 "grazie a un miglioramento della supply chain". L'EBIT risulta pari a 7,1 milioni, in aumento rispetto ai 6,9 milioni al 30 giugno 2025.
L'utile netto si attesta a 4 milioni, contro i precedenti 4,6 milioni.
La posizione finanziaria netta passa da -16,8 milioni di fine 2025 a -25,5 milioni.
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