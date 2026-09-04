Alfonsino, Banca Finnat: dinamica ricavi più prudente nel breve e aspettative di marginalità invariate

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato il target price a 0,47 euro per azione, con una raccomandazione di acquisto, su Alfonsino , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni.



Alla luce dei risultati del primo semestre 2026, ha aggiornato le stime per il periodo 2026-2029, incorporando una dinamica più prudente dei ricavi nel breve termine e mantenendo aspettative di marginalità sostanzialmente invariate. In particolare, stima un valore della produzione pari a 4,2 milioni di euro a consuntivo 2026, rispetto ai 4,4 milioni delle precedenti stime e in crescita fino a 5,8 milioni nel 2029. L’EBITDA lo prevede ora a 986 mila euro a fine 2026, rispetto a 1 milione precedentemente stimato e in crescita fino a 1,5 milioni nel 2029. Il risultato netto lo conferma positivo per 13 mila euro seppur inferiore a quanto in precedenza quantificato (17 mila).



Gli analisti ricordano che, nel mese di maggio, la controllata Rushers ha rinnovato la collaborazione con Just Eat Italy, già attiva nel momento del rinnovo in 20 centri, al fine di estendere progressivamente il servizio nelle principali città italiane. Alfonsino ha chiuso il primo semestre 2026 con un ritorno alla crescita dei ricavi delle vendite e un ulteriore miglioramento della redditività operativa. I ricavi si sono attestati a 1,4 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al primo semestre 2025 mentre il valore della produzione è rimasto sostanzialmente stabile a 2 milioni. L’EBITDA è passato da 333 a 419 mila euro (+26%) mentre l’EBIT è tornato positivo, attestandosi a 50 mila euro rispetto alla perdita di 182 mila del periodo precedente. Il risultato netto è sostanzialmente in pareggio, con una perdita ridotta a 6 mila euro, rispetto ai 120 mila negativi del primo semestre 2025.







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